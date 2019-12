AMD en Nvidia grepen deze weken aan voor hun laatste schermutseling van 2019. Het slagveld is dit keer de display met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Beide fabrikanten brachten een kaart uit die instappers moet verleiden. Nvidia vuurde het eerste schot met de GTX 1650 Super en AMD volgt met de RX 5500 XT.

Die eerste is al sinds eind november verkrijgbaar, maar Nvdia stelde ten tijde van de introductie geen testsamples beschikbaar. AMD's nieuwste kaart was stiekem ook al eerder beschikbaar, maar alleen voor oem's in de vorm van een RX 5500-kaart. De 5500 XT-variant is pas vanaf 12 december beschikbaar.

Beide kaarten zijn bedoeld voor gamers die op 1080p spelen, en beide kaarten moeten voor minder dan tweehonderd euro verkrijgbaar zijn. Met de twee introducties voorzien de videokaartfabrikanten in opvolgers voor enerzijds de GTX 1650, die langzaam zal verdwijnen, en anderzijds de RX 580, die eveneens zal worden uitgefaseerd.

Bij gebrek aan referentiemodellen, of Founders Editions zo je wil, kijken we aan de hand van standaard geklokte thirdpartykaarten hoe de mainstreamkaarten van AMD en Nvidia presteren. Voordat we dat doen, kijken we nog even naar de veranderingen in de gpu's ten opzichte van de voorgangers.