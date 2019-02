Na de introductie van de Turingkaarten in de 20xx-serie deden al snel geruchten de ronde dat Nvidia werkte aan een uitgeklede variant van de nieuwe gpu-generatie. Die kaarten zouden niet de aanduiding RTX krijgen, maar net als de vorige generatie GTX voor hun naam krijgen. De geruchten zijn bewaarheid en de eerste videokaart met die uitgeklede Turing-gpu aan boord is de GTX 1660 Ti.

Segmenteren kun je leren, zo moet Nvidia gedacht hebben, want na de RTX 2060 was er nog net een klein gaatje om op te vullen, maar die kaart mag natuurlijk niet de verkoop van andere kaarten kannibaliseren. De prestaties van de RTX 2060 mogen dus niet geëvenaard worden, maar ook de GTX 1080, als topkaart van de vorige generatie, mag natuurlijk niet voorbijgestreefd worden. Met de GTX 1660 Ti wil Nvidia een kaart die netjes tussen de 1070 en 1080 presteert.

De kaart is een opvolger van de GTX 1060 en moet dan ook een stukje beter presteren dan die kaart; volgens Nvidia is het verschil ongeveer 50 procent. De GTX 1660 Ti heeft net als die 1060 een tdp van 120W gekregen en eveneens net als bij die kaart is de adviesprijs die Nvidia noemt, 279 dollar. In onze contreien vertaalde zich dat voor de 1060 in 285 euro, maar voor de GTX 1660 Ti geldt een adviesprijs van 299 euro. Daarmee concurreert Nvidia met de RX 590 van AMD, maar we kijken uiteraard ook naar kaarten als de RX 580, de GTX 1070 en de Ti-variant daarvan, en natuurlijk naar de voorgangers: de GTX 960 en 1060.

Nvidia heeft geen Founders Edition van de 1660 Ti uitgebracht, dus we behandelen de eerste binnengekomen kaart, de MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X 6G, als stockkaart en stellen de kloksnelheden in als ware het een FE.