Nadat Nvidia eind februari de GTX 1660 Ti-videokaart heeft uitgebracht, is het drie weken later opnieuw tijd voor uitbreiding van de op Turing-gebaseerde GTX-familie. Nvidia heeft dezelfde TU116-gpu als in de 1660 Ti afgeslankt en daarbij is ook het Ti-achtervoegsel verdwenen. De GTX 1660 moet een lagere prijs krijgen en niet alleen de GTX 1060 vervangen, maar als concurrent voor de RX 580 en 590 ook AMD het leven zuur maken.

De TU116 in de GTX 1660 heeft twee streaming multiprocessors, kortweg sm's, minder dan die in de 1660 Ti en heeft daardoor geen 1536 maar 1408 cudacores of streamprocessors. Daarbij is ook het geheugen wat lager geklokt en beschikt het over minder bandbreedte. Bij de 1660 Ti tikt het geheugen op 12000MT/s over een 192bit-bus, wat een bandbreedte van 288GB/s oplevert. De nieuwe GTX 1660 heeft gddr5-geheugen op 8000MT/s, goed voor een bandbreedte van 192GB/s.

Kaart GeForce GTX 1660 GeForce GTX 1660 Ti GeForce GTX 1060 (3/6GB) GeForce RTX 2060 Cudacores 1408 1536 1152/1280 1920 Kloksnelheid (MHz) 1530MHz 1500MHz 1506MHz 1365MHz RT-cores - - - 30 Tensorcores - - - 240 Boostsnelheid (MHz) 1785MHz 1770MHz 1708MHz 1680MHz (FE) Vram 6GB gddr5 6GB gddr6 3/6GB gddr5 6GB gddr6 Geheugensnelheid 8Gbit/s 12Gbit/s 9Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 192bit 192bit 192bit 192bit Geheugenbandbreedte 192GB/s 288GB/s 120GB/s 336GB/s Tdp (watt) 120W 120W 120W 160W (FE) Transistors 6,6 miljard

12nm finfet 6,6 miljard

12nm finfet 6,6 miljard

16nm finfet 10,8 miljard

12nm finfet Oppervlakte 284mm² 284mm² 200mm² 445mm² Introductieprijs ~229 eur 299 eur 299 euro 369 euro (FE)

De kloksnelheden van de gpu zijn wel iets hoger dan bij de 1660 Ti. De baseclock bedraagt 1530MHz, marginaal hoger dus dan de 1500MHz van de 1660 Ti, en de boostclock van de GTX 1660 komt op 1785MHz waar de 1660 Ti op 1770MHz zit. Uiteraard is dat met overclocks van de videokaartfabrikanten te variëren.

Nvidia heeft een tdp van 120W voor de GTX 1660 opgegeven en de adviesprijs op 192 euro exclusief btw gesteld, wat neerkomt op 232 euro inclusief. Als die prijs wordt aangehouden, zullen ze nipt goedkoper zijn dan de vrij zeldzame RX 590 en geduchte concurrentie voor de RX 580 vormen.

Overigens brengt Nvidia net als bij de 1660 Ti geen Founders Edition uit en daarom hebben we een GTX 1660-kaart van EVGA teruggeklokt naar Nvidia's standaardclocks en hem afgezet tegen zijn directe concurrenten.