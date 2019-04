Gerucht: Nvidia GTX 1650 komt rond 22 april beschikbaar

Nvidia GTX 1650-videokaarten komen volgens een nieuw gerucht uit rond 22 april. Misschien wordt de budgetvideokaart al eerder aangekondigd. Er wordt ook nog een GTX 1650 Ti-variant verwacht, maar wanneer die komt, is nog niet duidelijk.

Volgens VideoCardz zijn fabrikanten van videokaarten bezig met het voorbereiden van de release van de GTX 1650-videokaarten rond 22 april. In de afgelopen maanden verschenen al tal van aanwijzingen over de komst van de kaarten en bleek dat er in ieder geval varianten met 4GB vram komen.

Het kan dat Nvidia de GeForce GTX 1650 al eerder aankondigt en dat er al voor 22 april reviews online verschijnen, schrijft de geruchtenwebsite. Net als bij de GTX 1660 en 1660 Ti komt er geen Founders Edition van Nvidia, dus zullen reviews gebaseerd zijn op videokaarten van Nvidia's partners.

VideoCardz denkt dat er ook nog een GTX 1650 Ti volgt, maar wanneer die uitkomt en wat de specificaties daarvan zijn, is nog niet duidelijk. Het is aannemelijk dat dit een variant is met meer Cuda-cores dan de GTX 1650, maar met dezelfde TU117-gpu. De Ti-versie van de budgetkaart zou ook de laatste kaart zijn in de GTX 16xx-serie. De komst van snellere varianten zonder cores voor raytracing lijkt daarmee van de baan.

Prijzen van de GTX 1650 en de eventuele Ti-versie zijn nog niet bekend. De videokaarten volgen de GTX 1050 en 1050 Ti op, die momenteel te koop zijn vanaf respectievelijk zo'n 125 en 144 euro. De onlangs uitgebrachte GTX 1660 en 1660 Ti kosten momenteel ongeveer 235 en 278 euro.

GTX 1650 * GTX 1650 Ti * GTX 1660 GTX 1660 Ti RTX 2060 Gpu TU117 TU117 TU116 TU116 TU106 Cuda-cores nnb nnb 1408 1536 1920 Geheugen 4GB gddr5 4GB gddr5 6GB gddr5 6GB gddr6 6GB gddr6 Geheugenbus 128bit 128bit 192bit 192bit 192bit Introductiedatum 22 april nnb 14 maart 22 februari 7 januari

* Vermoedelijke specificaties op basis van geruchten