'Nvidia GeForce GTX 1650 heeft 896 cudacores en komt op 23 april uit'

Volgens VideoCardz krijgt de GeForce GTX 1650 een gpu met 896 cudacores en komt de videokaart op 23 april uit. Net als de GTX 1660 krijgt de videokaart 4GB gddr5 vram, maar de geheugenbus is 128bit breed in plaats van 192bit.

Veel details over de GTX 1650 waren al bekend en er zijn al productafbeeldingen van verschillende kaarten online verschenen. De exacte specificaties waren nog onduidelijk, maar volgens VideoCardz zijn deze nu bekend. Al eind vorig jaar verschenen er details over een vermoedelijke GTX 1050-opvolger met 896 cudacores. Die informatie lijkt nu te kloppen. De kloksnelheid van de gebruikte gpu zou 1485MHz zijn met een boost naar 1665MHz.

Volgens VideoCardz wordt de videokaart op 23 april uitgebracht. Eerdere geruchten spraken van een verschijningsdatum rond 22 april. De videokaart heeft geen voedingskabel nodig en heeft dus genoeg aan de 75W die het pci-e-slot kan leveren. Sommige fabrikanten zullen wel varianten uitbrengen met een extra voedingsstekker, om meer ruimte voor overklokken te geven.

Er gaan ook al enige tijd geruchten over de komst van een GTX 1650 Ti-versie, maar daarover is op dit moment geen nieuwe informatie bekend. Ook is nog niet duidelijk wat de GTX 1650 gaat kosten. De kaart is onder de GTX 1660 gepositioneerd, die te koop is vanaf 230 euro.

Het is te verwachten dat de nieuwe GTX 1650 zich wat de snelheid betreft op zijn minst kan meten met de GTX 1050 Ti. De recent uitgebrachte GTX 1660 is zo'n 90 procent sneller dan die kaart. Volgens geruchten komt er later nog een 1650 Ti-variant.

GTX 1650 * GTX 1650 Ti * GTX 1660 GTX 1660 Ti RTX 2060 Gpu TU117-300 TU117-400 TU116 TU116 TU106 Cuda-cores 896 nnb 1408 1536 1920 Gpu-snelheid 1485MHz nnb 1530MHz 1500MHz 1365MHz Boostsnelheid 1665MHz nnb 1785MHz 1770MHz 1680MHz Geheugen 4GB gddr5 4GB gddr5 6GB gddr5 6GB gddr6 6GB gddr6 Geheugenbus 128bit 128bit 192bit 192bit 192bit Introductiedatum 23 april nnb 14 maart 22 februari 7 januari

* Vermoedelijke specificaties op basis van geruchten