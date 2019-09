Gerucht: Nvidia komt in oktober met GeForce GTX 1660 Super

Nvidia is naar verluidt bezig met een GeForce GTX 1660 Super-videokaart. VideoCardz claimt dat bronnen binnen Asus dat bevestigd hebben. De Super-variant van de 1660 zou in plaats van gddr5 veel sneller gddr6-videogeheugen bevatten.

Asus werkt aan drie 1660 Super-modellen, meldt VideoCardz. Het gaat hierbij om videokaarten in de Dual Evo-, Phoenix-, en TUF3-serie. De GTX 1660 Super krijgt volgens geruchten gddr6-geheugen met een snelheid van 14Gbit/s. Opvallend is dat de hoger gepositioneerde GTX 1660 Ti gddr6-geheugen met een snelheid van 12Gbit/s heeft. De huidige GTX 1660 moet het doen met gddr5-geheugen op 8Gbit/s.

Volgens VideoCardz bevat de GTX 1660 Super evenveel Cuda-cores als de huidige GTX 1660. Ook de hoeveelheid videogeheugen blijft met 6GB hetzelfde. Het lijkt dus puur om een upgrade naar gddr6 te gaan.

Er gaan zijn al langere tijd geruchten over de komst van een GTX 1660 Super met sneller geheugen. De videokaart zou ergens in oktober uitkomen. Daarnaast gaan er ook geruchten rond over de komst van een GTX 1650 Ti. Volgens Chinese website ITHOME komt de 1650 Ti uit op 22 oktober, maar concrete aanwijzingen of details over de specificaties ontbreken.