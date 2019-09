PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt overlevingsprogressiesysteem

PUBG Corp. heeft patch 4.3 voor de pc-versie van PlayerUnknown's Battlegrounds uitgebracht. Onderdeel van deze patch is een progressiesysteem dat ervaringspunten toekent voor zaken buiten het schieten, die ook van belang zijn om in leven te blijven.

Dit nieuwe onderdeel, Survival Mastery, is min of meer de tegenhanger van al het bestaande Weapon Mastery. Bij het laatstgenoemde systeem gaat het om de prestaties die met het gebruik van de verschillende wapens behaald worden, terwijl het nieuwe overlevingsprogressiesysteem draait het om andere patronen en handelingen die belangrijk zijn voor het in leven blijven. Het gaat dan om het vergaren van buit, het gebruik van items, gevechten en het weer tot leven wekken van een teamgenoot. Ongeacht het seizoen blijft het systeem voor dit soort handelingen ervaringspunten toekennen, waarbij er een maximaal level van 500 is te bereiken. Voor het bereiken van een aantal levels liggen er beloningen in het verschiet.

Om inzicht te krijgen in het systeem wordt er aan het Mastery-onderdeel in het hoofdscherm een samenvattingstijdlijn voor elke ronde toegevoegd, waarbij alle overlevingshandelingen die tijdens het potje zijn uitgevoerd te zien zijn. Die tijdlijn toont allerlei elementen die ervaringspunten opleveren, zoals het landingspunt op het speelveld, de locatie waar spelers acties uitvoeren, de schade die is toegebracht en opgelopen, de afstand die een speler aflegt met voertuigen en het overleven van de verschillende fases waarbij het speelveld steeds kleiner wordt.

Aan de hand van de data wordt er ook een analyse gemaakt van de speelstijl van de speler, waarbij rekening wordt gehouden met onder meer de lengte van vuurgevechten, de afstand tot vijanden tijdens gevechten, de totale afgelegde afstand en de hoeveelheid schade die je oploopt per ronde.

Patch 4.3 vergt 6GB aan opslagruimte. Naast de toevoeging van het nieuwe progressiesysteem komt er een nieuw dubbelloops geweer, wordt de afstand waarop het geluid van voetstappen zijn te horen aangepast en zijn er optimalisaties doorgevoerd waarmee de framerate in gebieden met meerdere spelers verbeterd moet worden.