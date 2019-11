PUBG-spelers krijgen geen lootboxes meer waarvoor geld nodig is om ze te openen

Het systeem van lootboxes of crates in PlayerUnknown's Battlegrounds wordt aangepast. Vanaf 18 december ontvangen spelers geen lootboxes meer die op slot zitten en dus alleen met een betaalde key kunnen worden geopend. Deze op slot zittende crates blijven nog wel in de marktplaats te koop.

Ontwikkelaar PUBG Corp schrijft dat de verandering vanaf 18 december ingaat. Die is van toepassing op willekeurige crates die met Battle Points gekocht kunnen worden. Die bevatten dan niet langer crates waarvoor een met echt geld aan te schaffen sleutel nodig is om hem te openen. Dat betekent dat het openen van crates die met BP 'gekocht' zijn, altijd gratis is. Battle Points zijn punten die spelers kunnen verzamelen door simpelweg het spel te spelen.

Spelers die nog op slot zittende lootboxes in bezit hebben of deze crates via de marktplaats hebben aangeschaft, kunnen ze nog steeds openen met de juiste sleutel. Zo'n sleutel is via de winkel of de marktplaats aan te schaffen. De ontwikkelaar zegt dat het ook de kans op het verkrijgen van een wapen met een aantrekkelijk ontwerp gaat verhogen. Ook verbetert het de kwaliteit van de items in de middelste klasse van crates.

PUBG Corp zegt dat het deze wijzigingen doorvoert na feedback van spelers. Daaruit zou blijken dat men weinig plezier ervaart bij het openen van crates conform de regels van het huidige systeem. De waarde van gesloten crates zou laag zijn en geen interessante beloning voor spelers vormen. De ontwikkelaar meldt dat het eerder patches heeft doorgevoerd om de verkrijgingskansen van deze gesloten crates te verlagen, en speciale items heeft toegevoegd om ze extra waarde te geven. Dat had echter te weinig effect, aldus PUBG Corp.

Overigens is het sinds februari voor Nederlandse en Belgische spelers niet meer mogelijk om keys met echt geld aan te schaffen of lootboxes via BP te kopen. Dat hangt samen met de opvatting van de kansspelautoriteiten dat het verhandelen van lootboxes of de inhoud ervan onder de gokwetgeving valt. Vermoedelijk zal deze situatie voor Nederland en België na 18 december niet direct veranderen, aangezien het verhandelen van items op de marktplaats nog altijd aanwezig zal zijn.