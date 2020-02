PUBG krijgt team deathmatch met respawns

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt een reguliere team deathmatchmodus, inclusief respawns. Ontwikkelaar PUBG Corp. gaat deze nieuwe modus op korte termijn uitbrengen als onderdeel van update 6.2.

Het bedrijf laat weten dat het gaat om een modus waarin twee teams, elk met acht spelers, het tegen elkaar opnemen. Hier zijn zeven speelvelden voor beschikbaar, maar de ontwikkelaar gaat er nog meer uitbrengen. PUBG Corp. heeft geen nieuwe speelvelden ontworpen, maar put uit de stedelijke gebieden die al onderdeel zijn van de bestaande maps voor de battle-royalemodus. De maps voor de deathmatchmodus zijn dus kleine stukjes van de bestaande speelvelden, zoals Campo Militar van Miramar of Stalber van Erangel. Het team dat als eerste vijftig kills scoort, wint een ronde en er zijn twee gewonnen rondes nodig om de wedstrijd te winnen.

In de nieuwe modus is alleen een eerstepersoonsperspectief beschikbaar en spelers kunnen kiezen uit verschillende kits met wapens en uitrusting. Spelers die worden uitgeschakeld kunnen vijf seconden later het speelveld weer betreden en friendly fire staat uit. De respawnlocaties bevinden zich in de buurt van teamgenoten als die locatie veilig is en spelers zijn kort na het opnieuw betreden van het slagveld onkwetsbaar. De health van spelers regenereert automatisch als ze voor de duur van vijf seconden geen schade oplopen, maar dat laat de hoeveelheid boost wel teruglopen. Dat is weer op te hogen door spelers uit te schakelen of daaraan bij te dragen, maar deze boost-waarde maakt het in de team deathmatchmodus niet mogelijk om sneller te bewegen.

Team Deathmatch is onderdeel van Arcade, een nieuw onderdeel in PlayerUnknown's Battlegrounds waarin nieuwe gametypes worden geïntroduceerd. Het kan dat deze modus uiteindelijk weer verdwijnt, want het idee is dat er een rotatie plaatsvindt, waarbij nieuwe types worden toegevoegd en andere juist weer kunnen verdwijnen. Er zullen dus nog meer nieuwe modi uitkomen voor Arcade; de ontwikkelaar zegt daar graag feedback van spelers voor te ontvangen. De deathmatchmodus is onderdeel van update 6.2 en komt volgens de ontwikkelaar binnenkort beschikbaar op de liveservers.