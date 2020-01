PUBG krijgt verwoestbare woestijnmap en zet sneeuwspeelveld in ijskast

PUBG Corp heeft seizoen 6 van PlayerUnknown's Battlegrounds uitgebracht en daarmee ook de nodige nieuwe content, waaronder een woestijnspeelveld. Tegelijk is het begin vorig jaar geïntroduceerde, besneeuwde speelveld Vikendi tijdelijk geschrapt.

PUBG Corp meldt dat Update 6.1 nu beschikbaar is op de testservers. De belangrijkste toevoeging is een nieuw speelveld genaamd Karakin. Het is een niet al te groot speelveld van 2x2 kilometer en moet een eiland voor de kust van Noord-Afrika voorstellen. Het speelveld heeft een woestijnsetting met de nodige rotsen en enkele dorpjes. Karakin staat open voor maximaal 64 spelers en biedt de open terreinen van de Miramar-map en de snelle actie op kortere afstanden die centraal staan in junglespeelveld Sanhok. Om capaciteit voor Karakin vrij te maken, is Vikendi tijdelijk niet beschikbaar in de public matchmaking. De sneeuwmap, die overigens ook zal worden vernieuwd, is nog wel beschikbaar in custom rondes.

De ontwikkelaar heeft een paar opvallende vernieuwingen doorgevoerd bij het nieuwe speelveld. Zo is dit de eerste map waarin de Black Zone wordt geïntroduceerd. Dit is een nieuwe hazard waarbij gebouwen worden vernietigd en tot ruïnes worden gereduceerd. Het is de bedoeling dat spelers hiermee gedwongen worden om de veiligheid van huizen en gebouwen achter zich te laten. Dit gevaar is willekeurig; gebouwen kunnen totaal worden vernietigd, gaan deels kapot, of blijven geheel onbeschadigd overeind staan. Als een sirene hoorbaar is, bevinden spelers zich in de gevarenzone.

Links het effect van een kleefbom en rechts de verwoesting die Black Zone kan veroorzaken

Een andere in het oog springende vernieuwing is de toevoeging van gooibare kleefbommen. Deze zijn enkel op Karakin beschikbaar. Bepaalde muren en vloeren hebben breekpunten. Met een kleefbom op die plek is een flink gat te creëren. Het geeft bijvoorbeeld aanvallende spelers nieuwe manieren om in een gebouw te komen of spelers kunnen er ruimtes mee ontdekken waarin wellicht speciale buit is verborgen. Verder vormen de zwakste muren in ruimtes van gebouwen op Karakin een risico voor spelers, omdat kogels erdoorheen gaan.

Seizoen 6 introduceert ook een gemotoriseerde glider op de liveservers. Wanneer Karakin precies uitkomt op de liveservers, is niet bekend.