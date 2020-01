China: band met Nederland verslechtert als export euv-machine ASML uitblijft

De Chinese ambassadeur in Nederland zegt dat de handelsrelatie met Nederland verslechtert als de exportvergunning voor een euv-machine van ASML uitblijft. Die aanvraag loopt bij het ministerie. De regering-Trump zou druk uitoefenen om de vergunning niet te verlenen.

In een interview met het FD zegt ambassadeur Xu Hong dat China niet wil dat Nederland zwicht voor politieke druk vanuit de Verenigde Staten. Dat is een waarschuwing aan het adres van Nederland. "Deze blokkade heeft veel aandacht getrokken in China. Nederland en China hebben een vierhonderd jaar lange geschiedenis van goede samenwerking. Wij maken ons zorgen dat Nederland onze handelsrelatie nu laat politiseren onder Amerikaanse dwang. Als die beweging doorzet, zal dat de bilaterale relatie uiteraard negatief beïnvloeden", aldus de Chinese ambassadeur in Nederland.

Hij doelt hiermee op eerdere berichtgeving waarin werd gesteld dat de Amerikaanse regering druk op de Nederlandse regering uitoefent om geen exportvergunning af te geven voor de levering van een door ASML gemaakte euv-machine aan China. Persbureau Reuters meldde een week geleden op basis van bronnen dat de regering van president Trump een uitgebreide lobbycampagne voert om te bereiken dat Nederland die export blokkeert. De VS probeert op grond van veiligheidsoverwegingen te voorkomen dat China geavanceerde, gevoelige technologie uit het Westen in handen krijgt.

Xu Hong zegt dat de Amerikaanse beschuldigingen volledig ongegrond zijn. Hij hoopt dat 'Nederland alle ruis kan negeren en in staat zal zijn om een rationele, onafhankelijke keuze te maken'. De ambassadeur wil niet vooruitlopen op eventuele Chinese tegenmaatregelen als Nederland de export definitief zou blokkeren.

Deze Amerikaanse lobby zou al in 2018 zijn begonnen, nadat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een licentie aan ASML gaf om een euv-machine aan een Chinese klant te verkopen. De lobby zou tot op heden succesvol zijn geweest; de Nederlandse overheid zou hebben besloten om de naar verluidt op 30 juni 2019 verlopen licentie niet te vernieuwen. Daardoor is de 120 miljoen euro kostende machine nog altijd niet geleverd. Het Witte Huis noch een woordvoerder van de Nederlandse overheid wilde commentaar geven.

ASML heeft niet bekendgemaakt om welke Chinese klant het gaat, maar er wordt uitgegaan van Semiconductor Manufacturing International Corp, China's grootste chipfabrikant. China wil een eigen chipindustrie op poten zetten en bij dat streven zijn geavanceerde machines om chips te maken nodig, zoals de euv-machines van ASML.

Ed Kronenburg, oud-topambtenaar en tot vorig jaar ambassadeur in China, heeft kritiek op de manier waarop de Nederlandse regering met deze kwestie omgaat. Tegen het FD zegt hij dat het zeker als een boemerang zal terugslaan als 'het kabinet zich als een pion laat gebruiken door de VS'. Daarbij benadrukt hij dat de Amerikanen in zijn ogen dubbelspel spelen. "Ze laten hun eigen technologiebedrijven wel ongeremd geld verdienen in China. Als de Amerikanen ASML willen straffen om zijn Chinese banden, laat hen dat maar zelf doen. Als de Nederlandse overheid met de Amerikanen meegaat, geef je China een vrijbrief om terug te slaan."