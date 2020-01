Google Play Store geeft geen notificatie meer na updaten van Android-app

Android-gebruikers krijgen niet langer een notificatie vanuit de Google Play Store op het moment dat ze een app hebben geüpdatet. Gebruikers maken al langer melding van het ontbreken van deze notificaties en Google bevestigt dit nu.

Het ontbreken van een Play Store-notificatie voor apps die via de digitale app-winkel van een update zijn voorzien, is geen bug, maar een bewuste feature, zegt een woordvoerder van Google tegen Android Police. Normaal gesproken kwam er een melding ter bevestiging van zo'n update. Dat is nu niet meer het geval, zowel voor automatische als handmatige updates.

Waarom dat niet meer gebeurt, heeft de Google-woordvoerder niet laten weten. Waarschijnlijk is het een poging om het aantal notificaties terug te dringen, mede omdat Google wellicht in de gaten kreeg dat velen die meldingen toch meteen verwijderden door te swipen en er dus weinig waarde aan werd gehecht. Gebruikers die kozen voor de optie om meteen alles te updaten, kregen in de oude situatie gedurende het hele updateproces ladingen aan notificaties voorgeschoteld, iets wat waarschijnlijk ook op weinig waardering kon rekenen.

Er volgen nog wel notificaties als gebruikers een app installeren, maar er zijn ook gebruikers die melding maken van het ontbreken van notificaties als er een een update beschikbaar is voor een app. Het is niet duidelijk of dit ook een bewuste wijziging vanuit Google is.