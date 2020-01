Google lijkt optie voor gespreksopname te willen toevoegen aan Telefoon-app

Code wijst erop dat Google werkt aan een functie om gebruikers gesprekken te laten opnemen in de Telefoon-app. Dat is momenteel in recente Android-versies standaard niet mogelijk, vaak ook niet met apps van derden.

XDA-Developers vond in de code van de bèta 43.0.289191107 van de Telefoon-app verwijzingen naar de opnamefunctie. Volgens de site houdt dat mogelijk verband met Xiaomi. Die verwisselt zijn eigen Telefoon-app voor die van Google en vermeldde daarbij dat de functie om gesprekken op te nemen later dit jaar in de app zou komen voor Xiaomi-toestellen. De code verwijst niet specifiek naar de Chinese fabrikant.

De code wijst erop dat er een knop komt in de interface tijdens telefoongesprekken om een opname te starten. Gespreksopname is sinds Android 9 Pie standaard niet meer mogelijk in Googles mobiele besturingssysteem. Ook veel apps van derden kunnen geen telefoongesprekken meer opnemen, omdat in het besturingssysteem veel manieren om dat te doen niet meer kunnen.