Google werkt aan optie om gesprekken vanuit Telefoon-app op te nemen

Google werkt aan een optie om telefoongesprekken direct vanuit de Telefoon-app op te nemen. Het bedrijf is een test gestart onder sommige Indiase gebruikers, en heeft er sinds vrijdag ook een ondersteuningspagina voor opgezet.

XDA Developers spotte vorige week al dat Google een pilot was begonnen onder sommige gebruikers in India. Die kunnen met de Telefoon-app inkomende en uitgaande gesprekken opnemen. De Telefoon-app is de standaard applicatie om mee te bellen op toestellen met stock-Android. Sommige makers zoals Samsung of Huawei hebben hun eigen bel-apps. Google test de functie onder andere bij Nokia-gebruikers.

Google lijkt de test nu breder uit te willen rollen. Het bedrijf heeft een ondersteuningspagina online gezet met informatie over het opnemen van gesprekken. Het bedrijf waarschuwt dat de opnamefunctie niet in ieder land beschikbaar is. Ook moeten gebruikers een ondersteund apparaat hebben met Android 9 of hoger, al zegt Google niet welke apparaten allemaal ondersteund worden.

Met de opnamefunctie kunnen bellers tijdens een gesprek een opname starten. Dat kan via een nieuwe knop rechtsonder in het belmenu. Een opname starten kan alleen nadat een gesprek gestart is. De gesprekspartner krijgt vervolgens een melding te horen dat het gesprek wordt opgenomen. Er komt vervolgens ook een melding als een opname stopt. Na afloop kan de opname worden teruggevonden in de belgeschiedenis. Gesprekken kunnen niet worden opgenomen als een gebruiker zelf een groepsgesprek start, als een gesprek op hold staat, en als de opnemer zijn microfoon uit heeft staan.

Google waarschuwt op de ondersteuningspagina dat gespreksopnames niet overal legaal zijn. Voor veel regio's is het verplicht een gesprekspartner vooraf te informeren over een opname. In Nederland hoeft dat niet. Google verwijderde in 2018 de mogelijkheid om gesprekken op te nemen door apps derde partijen, vanwege privacyzorgen. Het bedrijf zei toen al te werken aan een functie om tijdens opnames periodiek een waarschuwingstoon te laten horen als er werd opgenomen.