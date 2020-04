Microsoft kreeg in tweede helft 2019 meer dataverzoeken binnen uit Nederland

Nederlandse opsporings- en inlichtingendiensten hebben in de tweede helft van 2019 méér gegevens van Microsoft-gebruikers opgevraagd dan een jaar eerder. In totaal vroegen de autoriteiten 200 keer om accountgegevens.

De Nederlandse politie en andere autoriteiten deden in de periode van juli tot en met december van 2019 200 keer een dataverzoek bij Microsoft. Die waren van toepassing op 228 accounts, schrijft Microsoft in zijn halfjaarlijkse rapportage over opvragingsverzoeken.

In de meeste gevallen werd 'non-content data' opgevraagd, zoals ip-adressen of gelieerde accounts. In 15 procent van de gevallen, dus 30 keer, werd een verzoek volgens Microsoft geweigerd. In 24 procent van de gevallen werd geen data aangetroffen.

Microsoft maakt geen onderscheid tussen welke overheidsinstanties data opvragen. Het aantal verzoeken is in de betreffende periode hoger dan eerder. In de eerste helft van 2019 werden er 191 dataverzoeken gedaan, al ging het daarbij wel om 367 accounts. Een half jaar daarvoor, in de tweede helft van 2018, werd 176 keer een dataverzoek gedaan.

Wereldwijd is het aantal dataverzoeken wel gedaald. In totaal werd 22.000 keer een verzoek gedaan, ten opzichte van 24.000 in dezelfde periode een jaar eerder.