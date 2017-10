Dataverzoeken van overheid VS zijn niet langer standaard geheim

De Amerikaanse overheid heeft besloten dat dataverzoeken aan techbedrijven niet langer standaard geheim zullen zijn. Daardoor mogen bijvoorbeeld Microsoft of Google aan gebruikers laten weten dat de Amerikaanse overheid toegang heeft gehad tot hun account.

Volgens The Washington Post komt het nieuwe beleid erop neer dat er een einde komt aan het routinematig opleggen van zogenaamde gag orders of geheimhoudingsverplichtingen bij dataverzoeken door de overheid aan bedrijven. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om e-mails of documenten. Door de verplichting mogen bedrijven hun klanten niet inlichten over de verzoeken. In veel gevallen zou er ook een einde komen aan gag orders door het gebrek van een einddatum.

Aanklagers zouden door het nieuwe beleid hun verzoeken tot geheimhouding moeten onderbouwen, waarbij een 'individuele en zinvolle inschatting' moet worden gemaakt. De plicht tot geheimhouding zou ook niet langer mogen duren dan een jaar, met uitzondering van bijzondere gevallen. Microsoft zegt blij te zijn met de veranderingen, maar is van mening dat er ook een wetswijziging nodig is om de Electronic Communications Privacy Act aan te passen, die volgens het bedrijf problematisch is. In een blogpost schrijft Microsoft dat 'het stappen onderneemt om de rechtszaak in te trekken door de invoering van het nieuwe beleid'.

Microsoft begon vorig jaar april een rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid om de praktijk van 'routineuze geheimhouding', zoals het Redmondse bedrijf het beschreef. Het is van mening dat dit in strijd is met de grondwet. Destijds zei het dat verzoeken om geheimhouding in bepaalde gevallen gerechtvaardigd kunnen zijn, maar dat deze niet standaard bij elk verzoek meegestuurd moeten worden. In zijn huidige blogpost herhaalt Microsoft dat in een periode van 18 maanden 68 procent van de geheimhoudingsverzoeken bovendien geen einddatum bevatten.