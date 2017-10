'Volume Google Pixel 2 XL-luidsprekers ongelijk'

De luidspreker onder het scherm van de Google Pixel 2 XL kan veel harder dan de luidspreker boven het scherm, beweert 9to5 Google. Het probleem zou zijn dat de speaker boven het scherm het touchscreen te veel zou laten trillen als hij harder kon, zo heeft de site van een bron gehoord.

Het verschil in volume tussen beide luidsprekers is ongeveer 10dB, beweert 9to5 Google op basis van eigen testen. Dat zou leiden tot onevenwichtig geluid bij het afspelen van video's en spelen van games op het apparaat, zo zegt de site. Het verschil zou waarneembaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Naast een test op een eigen reviewexemplaar van de Google-telefoon, hoorde de site vorige maand al van dit probleem, voor de aankondiging van de smartphone. De software van de Pixel 2 XL zou het volume van de luidspreker boven het scherm beperken om trillingen van het scherm te voorkomen. Het verlagen van het volume van beide speakers zou ervoor zorgen dat het geluid op het apparaat niet hard genoeg kan en dus zou Google gekozen hebben voor onevenwichtig geluid. Het is onbekend of de kleinere Pixel 2 ook een kunstmatige beperking heeft van het volume van een van de speakers.

Het is niet het enige probleem dat reviewers aanduiden met de door LG geproduceerde Google-smartphone. Vooral bij het oledscherm van LG constateerden ze verschillende problemen. Zo heeft het last van inbranden of image retention, is er een blauwe tint te zien onder een hoek en is er bij lage helderheden een ongelijkmatig beeld zichtbaar. Google onderzoek de klachten over het scherm en heeft nog niet gereageerd op de claims van 9to5 Google over de luidsprekers. De Pixel 2 XL kwam vorige week uit in de VS en verschijnt half november in andere landen, waaronder Duitsland.