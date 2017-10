Teardown van Pixel 2 XL toont Googles eigen Visual Core-soc

IFixit heeft een teardown gepubliceerd van de Google Pixel 2 XL. Daarin is de Pixel Visual Core-soc te zien, waarvan Google het bestaan deze week onthulde. Volgens de site is de telefoon redelijk te repareren.

De soc bevindt zich naast de flashopslag en de 4GB aan lpddr4-geheugen, waaronder Google de Qualcomm Snapdragon 835-soc heeft geplaatst. De chip zelf vertoont weinig onderscheidende eigenschappen, zo is alleen het serienummer SR3HX X726C502 te zien. Zoals deze week bleek, is de Cortex A53-chip bedoeld voor het verwerken van camerabeelden en verbetering van de hdr+-functie. De Visual Core-soc wordt pas actief als Android 8.1 over enkele weken uitkomt.

Visual Core, via iFixit

Op de foto's van iFixit is eveneens duidelijk het logo van LG op de accu van het toestel te zien. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft dit jaar de productie van de Pixel 2 XL op zich genomen, in tegenstelling tot de eerste generatie Pixel XL die van HTC komt. De accu is volgens iFixit echter niet zo makkelijk te verwijderen als bij de oudere toestellen.

Ook de sensoren aan de zijkant van de telefoon zijn te zien tijdens het demontageproces. Die detecteren druk die de gebruiker uitoefent, waarmee Google Assistant wordt opgeroepen. Die sensors zitten ook in de HTC U11, die dezelfde functie heeft. De tekst op de sensors verraadt dat het vermoedelijk om dezelfde fabrikant gaat. Op die van de U11 staat PT038, bij de Pixel-telefoon is dat PT044.

De smartphone krijgt van iFixit een score van 6 op 10 als het gaat om eenvoud van reparatie. Zo zijn veel componenten te vervangen en zijn er weinig schroefjes. De Pixel 2 XL krijgt minpunten doordat de accu bijvoorbeeld lastig te verwijderen is en de afdekkingen van de kabels nauwkeurig geplaatst moeten worden.

Alle componenten op een rij. Afbeelding via iFixit.