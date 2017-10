Pixel 2 bevat eigen Google-processor voor snellere verwerking camerabeelden

Google heeft in de Pixel 2 en de Pixel 2 XL naast de Snapdragon 835 een zelfontworpen soc toegevoegd die specifiek is bedoeld als beeldprocessor voor het verwerken van camerabeelden. De chip moet de werking van de hdr+-functie aanzienlijk versnellen.

De Pixel Visual Core heeft volgens Google een enkele Cortex A53-cpu en acht beeldverwerkingskernen. Deze eigen soc zorgt ervoor dat het verwerken van hdr+-beelden vijf keer zo snel gaat en tien keer zo weinig energie kost als wanneer het zou worden verwerkt door de reguliere Snapdragon 835-soc. Googles eigen soc is vooralsnog niet actief; pas bij de ontwikkelaarspreview van Android 8.1, die over enkele weken uitkomt, zet de zoekgigant de soc aan.

Volgens Google wordt het met de Pixel Visual Core mogelijk voor camera-apps van derden om hdr+-beelden te schieten. Tot nu toe was daarvoor de eigen camera-app van Google nodig. Nadat Google de Visual Core aanzet, zal Google de chip ook activeren voor alle camera-apps van derden die gebruikmaken van de Android Camera-api.

Het verwerken van hdr+-beelden en de bijbehorende beeldalgoritmes is volgens Google slechts de eerste functionaliteit die de nieuwe image processing unit voor zijn rekening neemt. Het bedrijf stelt dat de chip is ontworpen om de meest veeleisende beeldtaken en machine-learningapplicaties te kunnen draaien. Google zegt al bezig te zijn met het ontwikkelen van nieuwe applicaties die specifiek bestemd zijn voor de programmeerbare Pixel Visual Core.

In augustus bracht een ontwikkelaar een aangepaste versie van de Google Camera-app uit, die de hdr+-functie van de Pixel-smartphones beschikbaar maakt op andere toestellen. Het werkt alleen op smartphones met een Snapdragon 820, 821 of 835. Om gebruik te kunnen maken van de hdr+-functionaliteit is de Hexagon 680 image signal processor nodig, die in de genoemde socs zit. De Google Camera-app van de Pixel-telefoons is al langer los te downloaden voor andere toestellen, maar de hdr+-functionaliteit werkte tot nu toe alleen bij Pixel-smartphones.