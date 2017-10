Microsoft introduceert Surface Book 2 met 13,5"- en 15"-scherm

Microsoft heeft de Surface Book 2 aangekondigd. De convertible laptop komt er in twee varianten. Er is een nieuwe 13,5"-versie met optioneel een GeForce GTX 1050 en er komt een 15"-variant met GeForce GTX 1060.

Het ontwerp van de nieuwe modellen is gelijk aan dat van de originele Surface Book, die Microsoft in 2015 aankondigde en die sinds begin dit jaar ook in de Benelux beschikbaar is. Onder de motorkap heeft Microsoft wel verbeteringen aangebracht. De fabrikant heeft wijzigingen aangebracht bij de koeling en het scharnier robuuster gemaakt. Verder heeft het bedrijf een usb-c-aansluiting toegevoegd, in aanvulling op de twee usb-a-poorten, de sd-kaartlezer, de koptelefoonaansluiting en de twee Surface Connect-poorten. De usb-c-poort maakt gebruik van het usb 3.1 gen1-protocol en biedt dus geen snelheidsvoordeel.

De resolutie van de nieuwe 15"-versie is 3240x2160 pixels, het scherm heeft net als bij het 13,5"-model een 3:2-verhouding. Microsoft levert de grotere variant met een Core i7-8650U-quadcore van de Kaby Lake-R-generatie. Standaard bevat dit model 16GB lpddr3-ram en een GeForce GTX 1060-videokaart van Nvidia, die over 6GB gddr5-geheugen beschikt.

De 13,5"-versie van de Surface Book 2 komt in meerdere configuraties beschikbaar. De goedkoopste variant bevat nog een Core i5-7300U van de Kaby Lake-generatie. Dit is een dualcore met kloksnelheid van 3,5GHz. Er komen echter ook krachtigere versies van de Surface Book 2 13,5 inch, met Core i7-8650U-quadcore en GeForce GTX 1050.

Beide laptops hebben een geadverteerde accuduur van tot aan 17 uur bij het kijken van video. De convertible laptops beschikken over een touchscreen en kunnen overweg met de Surface pen en de Surface Dial-knop.

Microsoft brengt de Surface Book 2 13,5 inch later dit jaar in de Benelux uit. Het bedrijf neemt vanaf 9 november reserveringen aan. De Surface Book 2 15 inch is nog niet voor de Benelux-markt aangekondigd. In de VS is dat model vanaf 23 november beschikbaar.