Microsoft start levering Surface Pro met 4g in december

Microsoft maakt vanaf december de Surface Pro LTE Advanced beschikbaar. De versie van het 2-in-1-apparaat bevat een 4g-modem van Qualcomm. Niet bekend is of het apparaat ook in de Benelux nog dit jaar verschijnt.

De Surface Pro LTE Advanced komt in december beschikbaar voor 'zakelijke gebruikers', meldt Microsoft. Het apparaat kan 4g-downloadsnelheden van tot aan 450Mbit/s en ondersteunt twintig frequentiebanden voor wereldwijde dekking: daaronder zijn alle in de Benelux gebruikte frequenties.

Het modem is een Qualcomm X16, die ook in de Snapdragon 835-soc te vinden is. Die ondersteunt in theorie snelheden tot 1GBit/s, maar Microsoft heeft dat beperkt tot 450Mbit/s. Een verbinding maken met netwerken kan via een nanosimkaart die gebruikers in het apparaat kunnen steken, maar de Surface Pro heeft ook een e-sim in het apparaat zitten.

Tot nu toe verschenen er wel 4g-versies van de Surface 2- en 3-apparaten, maar nog niet eerder ging dat om een Surface Pro. In de VS komt Microsoft met een versie met Core i5, 4GB ram en ssd van 128GB voor 1149 dollar en daarnaast met een variant met 8GB ram en ssd van 256GB voor 1449 dollar. De variant met Core i7 krijgt geen 4g-versie, omdat die de ruimte nodig heeft voor koeling.

De verschijningsdata en prijzen voor de Benelux zijn dus nog niet bekend en ook is niet duidelijk of er een Core i7-versie op de planning staat. Microsoft kondigde de beschikbaarheid van de 4g-versie van de Surface Pro aan op zijn Future Connect-evenement in Londen. Dat er een 4g-variant stond aan te komen, maakte het bedrijf al in mei bekend.