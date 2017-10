Google werkt aan vervanger voor uefi en inperking Intel ME

Google ontwikkelt non-extensible reduced firmware op basis van een compacte Linux-kernel als vervanger voor uefi om de beveiliging van systemen te verbeteren. Het bedrijf wil tegelijk de functionaliteit van Intels Management Engine inperken.

Googles doel met non-extensible reduced firmware, of nerf, is om misbruik van firmware tegen te gaan, de werking van de code transparanter te maken en de Intel Management Engine uit te kleden, zodat de techniek geen risico meer oplevert. Het alternatief voor uefi bestaat uit een compacte Linux-kernel als bootmanager en in Googles Go geschreven initramfs als userland, om het rootbestandssysteem te mounten. Het bedrijf kleedt de uefi-rom daarnaast uit tot de basale onderdelen.

Het probleem is volgens Google dat Linux het x86-platform niet beheert, maar dat er kernels tussen Linux en de hardware zitten, waarmee code draait waarop geen zicht is. Volgens Google is de uefi-kernel complex en is de beveiliging gebaseerd op obscurity. Daarnaast verwijst het bedrijf naar de System Management Mode, of SMM, die oorspronkelijk bedoeld was voor energiebeheer, maar inmiddels voor meer gebruikt wordt en kwetsbaar voor aanvallen is. Met nerf schakelt Google SMM uit.

Ten slotte wijst Google op de risico's van de Intel Management Engine. Dit is een onderdeel van Intel-processors dat los van de cpu kan opereren en te gebruiken is voor onder andere beheer op afstand, ook als een systeem uitstaat, met alle beveiligingsrisico's van dien. De techniek is in principe niet uit te schakelen, maar onlangs realiseerden onderzoekers een doorbraak, waardoor delen uit te schakelen zijn. Google maakt van deze mogelijkheden gebruik om componenten van de Intel ME uit te schakelen.

Volgens Google leidt nerf niet alleen tot een veiligere startomgeving, maar starten systemen ook sneller. Niet bekend is of het bedrijf plannen heeft om nerf daadwerkelijk toe te gaan passen bij systemen die ChromeOS draaien. Het bedrijf presenteerde nerf tijdens de Open Source Summit van de Linux Foundation, in een presentatie met de naam Replace Your Exploit-Ridden Firmware with Linux.