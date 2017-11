Tanenbaum wist niets van integratie van 'zijn' Minix-OS in Intel-processors

Andrew S. Tanenbaum, hoogleraar aan de afdeling Computersystemen van de Vrije Universiteit in Amsterdam, kreeg geen melding van Intel over de integratie van Minix in Intel-processors. Tanenbaum is de oorspronkelijke ontwikkelaar van Minix.

De hoogleraar bedankt Intel voor de integratie van de software in de chips, in een open brief gericht aan de ceo van Intel, Brian Krzanich. Tanenbaum schrijft dat de integratie Minix waarschijnlijk tot het meestgebruikte OS voor computers maakt, daarbij verwijzend naar een bericht van Networkworld hierover. Hij was 'compleet verrast' toen hij berichten las over de aanwezigheid van een gemodificeerde versies van Minix in x86-processors.

Achteraf herinnert hij zich wel dat Intel interesse had in 'zijn' OS, aangezien ontwikkelaars van de chipgigant jaren geleden contact met hem opnamen over een geheim intern project, waarbij ze hem tal van technische vragen stelden: "Een andere aanwijzing kwam toen ontwikkelaars me vroegen een aantal aanpassingen aan Minix 3 te maken, bijvoorbeeld om de footprint van het geheugen te verkleinen." Verder had Intel vragen over de Berkeley-licentie die op Minix 3 rust.

Tanenbaum laat weten geen enkele moeite te hebben met het gebruik door Intel en ook geen vorm van betaling verwacht. "Het enige is dat het aardig was geweest als iemand van Intel, nadat het project was afgerond en de chips op de markt kwamen, me het verteld had dat Minix 3 het meestgebruikte OS op x86-computers zou worden. Dat was niet vereist, maar het was wel zo beleefd geweest", stelt hij. De hoogleraar is geen voorstander van de Management Engine, het deel van de processor waar Minix in verwerkt is: "Het is een mogelijk beveiligingsgat en een gevaarlijk idee in het algemeen." Hij noemt dit echter Intels beslissing, die los staat van de software waarop het draait.

Andrew S. Tanenbaum introduceerde de eerste versie van Minix eind jaren tachtig. Het doel van de software is om een stabiel OS met microkernel te bieden, terwijl ook educatie een belangrijk onderdeel is. Versie 3 van Minix werd in 2005 aangekondigd; later kwam de software onder een BSD-licentie beschikbaar, die fabrikanten veel vrijheid biedt modificaties door te voeren.

Dat Intel-processors Minix 3 bevatten bleek in april, na onderzoek van Positive Technologies. Dat beveiligingsbedrijf was bezig de Intel Management Engine 11 te ontleden, die onderdeel is van processors vanaf de Skylake-generatie. Deze engine bevat een aparte processor die los werkt van de cpu zelf, daarom toegankelijk is als de cpu zelf is uitgeschakeld en een eigen OS draait. Doel van de techniek is om beheer op afstand mogelijk te maken, maar critici wijzen op de beveiligingsrisico's van de 'backdoor'. Naast Positive Technologies werkt Google aan het, al dan niet deels, uitschakelen van de Intel Management Engine.