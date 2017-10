Hoogleraren: gebrek aan onderzoeksgeld leidt tot vertrek cybersecurity-academici

Nederlandse academici die zich specialiseren in cybersecurity dreigen massaal te vertrekken naar buurlanden als Duitsland, omdat Nederland niet of nauwelijks investeert in academisch onderzoek naar digitale beveiliging. Duitsland besteedt daar tientallen miljoenen euro's aan, zeggen zij.

Zo is informaticus Wil van der Aalst dit jaar begonnen in de Duitse stad Aken met een startinvestering van vijf miljoen euro voor onderzoek, zeggen drie hoogleraren in een open brief. Andere hoogleraren krijgen eveneens lucratieve aanbiedingen voor onderzoek in het buitenland. De brief is geschreven door Herbert Bos, Michel van Eeten en Bart Jacobs, drie bekende hoogleraren op het gebied van digitale beveiliging.

Dat bedreigt de digitale beveiliging van Nederland, aldus de hoogleraren. "In het algemeen geldt: de eigen beveiliging moet je vooral zelf doen. Natuurlijk zijn coalities belangrijk, maar juist op het gebied van beveiliging is soevereiniteit en autonome belangenafweging, gebaseerd op kennis van zaken, van groot belang", aldus de academici. "Moderne gedigitaliseerde samenlevingen zijn kwetsbaar door hun grootschalige gebruik van ICT, voor de meest essentiële processen, waaronder communicatie, vervoer, aansturing en bestuur, zoals de afgelopen jaren herhaaldelijk gebleken is. Het is daarom van strategisch belang dat Nederland een eigen kennispositie heeft en behoudt op het hoogste niveau, en zelf in staat is, en ook de capaciteit heeft, om nieuwe generaties van cybersecurityexperts op te leiden."

De brief is een reactie op de kabinetsplannen van het nieuwe kabinet Rutte III. In het regeerakkoord staat dat er tientallen miljoenen euro's beschikbaar komen voor digitale beveiliging, maar die gaan alleen maar naar bijvoorbeeld inlichtingen- en opsporingsdiensten. Voor onderzoek aan universiteiten komt geen extra geld beschikbaar.

De academici komen met diverse oplossingen. De eerste is een structurele investering om universiteiten meer vast personeel voor onderzoek te kunnen laten aannemen. De tweede moet zorgen voor een pool van experts die circuleren tussen overheid, bedrijfsleven en universiteiten. Een andere oplossing zou het organiseren van competities zijn om onderzoek op dit gebied te bevorderen.