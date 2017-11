Intel schrapt bios-compatibiliteit uefi in 2020

Intel schrapt de ondersteuning voor het traditionele bios voor zijn producten in 2020. Vanaf dat moment ondersteunen alle platformen van Intel alleen nog uefi class 3 en is booten via de Compatibility Support Module niet meer mogelijk.

Intel neemt de last mile-barrière weg om zich te ontdoen van het traditionele bios, luidt het in de woorden van Brian Richardson, developer evangelist bij Intel. Hij hield onlangs een presentatie over het onderwerp tijdens het Uefi Plugfest in Taiwan. Volgens Richardson is de compatibiliteit er nog omdat mensen nog steeds software gebruiken die afhankelijk is van 16bit-bios en er mensen zijn die secure boot willen omzeilen of multi-OS-booting instellen.

Volgens de Intel-evangelist is het voordeel van het schrappen van bios-ondersteuning dat de omvang van de uefi-code afneemt, de validatie eenvoudiger wordt aangezien die niet meer nodig is voor de modi met csm aan en uit, en dat zo het gebruik van nieuwe technologie aangemoedigd wordt.

Hoewel vanaf 2020 uefi class 3 standaard wordt bij Intel-producten en niet 'class 3+' met secure boot ingeschakeld, wijst Intel wel op de beveiligingsvoordelen van die techniek. Intel roept fabrikanten op de validatie van tools bij secure boot ingeschakeld te verbeteren, zodat gebruikers niet meer op Compatibility Support Module terug hoeven te vallen bij bijvoorbeeld herstelproblemen. Op secure boot was en is veel kritiek, met name vanuit de opensourcecommunity. Als secure boot is geactiveerd, bemoeilijkt dat de installatie van Linux op systemen.