Microsoft kondigt Surface Precision-muis aan

Microsoft heeft de Surface Precision-muis aangekondigd; een groter model dan de huidige Surface-muis, met meer knoppen. De Precision-uitvoering kan bovendien tot drie computers tegelijk bedienen. Het is een draadloze muis die werkt met bluetooth 4.2.

De Surface Precision-muis is een model voor rechtshandig gebruik. Via bluetooth kan de muis draadloos verbinden, maar hij werkt ook met een usb-kabel. De muis werkt alleen draadloos in combinatie met Windows 10 en 8.1. Bij Windows 7 moet de micro-usb-kabel gebruikt worden. Het gewicht van de muis is 135 gram en de afmetingen zijn 122,6x77,6x43,3mm.

De Surface Precision-muis kan met drie verschillende computers verbonden worden en die allemaal bedienen. Via de muis- en toetsenbordinstellingen in Windows kunnen gebruikers instellen dat de muiscursor van het scherm op de ene computer naar het scherm op de andere computer gaat, net als bij een opstelling van meerdere monitoren. Deze functionaliteit werkt niet in Windows 10 S en ook niet in combinatie met macOS X.

Bij het scrollwiel zit een knopje waarmee gebruikers kunnen wisselen tussen scrollen met klikjes of zonder weerstand. Het scrollwiel dient ook als middelste muisknop. Op de zijkant zitten drie knoppen die instelbaar zijn via het Microsoft Mouse and Keyboard Center. Het is mogelijk om per applicatie de functie van de knoppen aan te passen.

Wanneer de muis naar de Benelux komt en wat hij gaat kosten is nog niet bekend. De Amerikaanse adviesprijs is 99 dollar en Microsoft geeft aan dat de Surface Precision Mouse vanaf 9 november te pre-orderen is.