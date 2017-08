Microsoft brengt nieuwe Surface Arc Mouse uit voor 90 euro

Microsoft heeft de nieuwe versie van zijn Surface Arc Mouse uitgebracht. De dunne muis, die platgemaakt kan worden voor vervoer, kost 90 euro. Het nieuwe model maakt ook horizontaal scrollen mogelijk.

De Surface Arc Mouse is de opvolger van de Surface Arc Touch Mouse. Het oude model had een vlak in het midden om te scrollen; bij de nieuwe muis is het hele vlak te gebruiken om zowel horizontaal als verticaal te scrollen. De draadloze bluetooth 4.0-muis kan plat vervoerd worden en bij gebruik omhoog geklapt worden.

Microsoft biedt de Surface Arc Mouse aan in zijn eigen winkel, maar ook bij andere retailers zou de muis vanaf maandag verkrijgbaar moeten zijn. Er is keuze uit uitvoeringen in zwart, lichtgrijs, bordeauxrood en kobaltblauw. De muis werd in mei aangekondigd, bij de presentatie van de vernieuwde Surface Pro.