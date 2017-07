Microsoft krijgt patent op Surface-connector met usb-c

Microsoft heeft een patent gekregen op een Surface-connector met usb-c-aansluiting. Het patent wijst erop dat Microsoft werkt aan een manier om de huidige propriëtaire connector te vervangen met een exemplaar dat compatibel is met de veelgebruikte usb-poort.

De connector in het patent dat MSPoweruser vond, is net als de huidige Surface Connector magnetisch en zou er dus uitvallen als er kracht wordt uitgeoefend op het snoer. Dat voorkomt dat apparaten vallen als iemand per ongeluk blijven haken achter het laadsnoer. De huidige Surface-connector heeft dat ook, net als de MagSafe-aansluiting die Apple tot enige tijd geleden op laptops gebruikte.

De usb-c-connector is vooral bedoeld om te laden, al zou de aansluiting op het apparaat ook in staat zijn tot overdracht van data. Microsoft sprak zich uit tegen usb-c, omdat gebruikers aan de buitenkant niet kunnen zien welke functies de poort allemaal ondersteunt. Usb-c kan onder meer laden, data overdragen en video en audio overbrengen.

Microsoft heeft het patent anderhalf jaar geleden aangevraagd en het is deze week toegewezen. Het is nog onbekend of en wanneer het bedrijf de connector met usb-c in apparaten zal gaan zetten. De nieuwste generatie Surface-apparaten, zoals de Surface Pro 2017 en Surface Laptop, hebben geen usb-c aan boord.