Uber en Yandex willen taxidiensten in Rusland fuseren

De taxidivisie van Yandex en de Russische tak van taxibedrijf Uber willen gaan fuseren. Dat hebben beide bedrijven aangekondigd. Het nieuwe bedrijf gaat NewCo heten en heeft bij oprichting naar schatting tussen 5 en 6 procent van de Russische taximarkt in handen.

Het nieuwe bedrijf mag de diensten aanbieden onder beide merknamen. De deal geldt niet alleen in Rusland, maar ook in Azerbeidjan, Armenië, Kazachstan, Wit-Rusland en Georgië. Yandex krijgt een meerderheidsbelang in het nieuwe bedrijf, aldus de aankondiging. Bovendien is de directeur van het nieuwe bedrijf de huidige topman van Yandex.taxi.

Het is de tweede deal van Uber in een jaar tijd om niet langer zelfstandig in een land te opereren. Vorig jaar vertrok het uit China na een deal met een lokale concurrent. De fusie is er nog niet door: relevante toezichthouders moeten nog toestemming geven voor de deal. Dat zou voor het einde van het jaar moeten gebeuren.

NewCo zou bij oprichting 3,75 miljard dollar waard zijn. Yandex investeert honderd miljoen dollar, Uber pompt 225 miljoen dollar in het nieuwe bedrijf. Yandex is van de twee partners de bovenliggende partij. Yandex.taxi heeft een omzet die in de Russische markt twee keer zo hoog is en bezit bovendien belangrijk kaartenmateriaal voor het nieuwe taxibedrijf.

Yandex is al jaren een van de bekendste internetbedrijven van Rusland. Het biedt veel diensten aan, waaronder een zoekmachine, mailsoftware, een marktplaats, een betaaldienst en muziekdownloads.