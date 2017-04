Door Sander van Voorst, dinsdag 18 april 2017 08:22, 19 reacties • Feedback

Google heeft een schikking getroffen met de Russische mededingingswaakhond FAS, waardoor het 7,4 miljoen euro moet betalen en zijn Android-besturingssysteem moet openstellen voor andere zoekdiensten. De overeenkomst geldt voor de komende zes jaar en negen maanden.

Dat schrijft Reuters naar aanleiding van de schikking. Google bevestigde tegenover het persbureau dat het bovendien een overeenkomst heeft gesloten met de Russische zoekdienst Yandex, waarmee het zijn diensten binnen de Chrome-browser kan aanprijzen. Yandex diende de klacht in bij de FAS, die leidde tot de huidige zaak. Het bedrijf klaagde dat Google beperkingen oplegde aan makers van Android-toestellen om zijn positie op de markt voor zoekmachines te beschermen.

De Russische waakhond laat in een eigen bericht weten de acties van Google tot gevolg hadden dat de installatie van apps van concurrenten werd gehinderd. Door de schikking mag Google geen exclusiviteit vragen op Russische Android-apparaten en mag het niet de pre-installatie van concurrerende zoekdiensten bemoeilijken. Bovendien mag het ook niet de pre-installatie van zijn eigen apps stimuleren. Uit de schikking vloeit verder voort dat het bedrijf voor huidige toestellen een keuzescherm moet ontwikkelen, waarmee gebruikers in de Chrome-browser een eigen zoekdienst kunnen selecteren.

De Europese Commissie diende een jaar geleden een klacht in tegen Google om soortgelijke redenen. Zo vermeldt de klacht dat de zoekgigant zijn marktpositie misbruikt door makers van smartphones en tablets de verplichting op te leggen om Google-apps, zoals Search en de Chrome-browser, vooraf te installeren op hun Android-apparaten. Volgens Google is het meeleveren van apps nodig om investeringen in zijn besturingssysteem te blijven doen.