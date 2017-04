Door Sander van Voorst, dinsdag 18 april 2017 08:54, 5 reacties • Feedback

Intel heeft bekendgemaakt dat er in de toekomst geen Developer-Forum evenementen zullen plaatsvinden. Het bedrijf zegt op zoek te zijn naar nieuwe manieren om met zijn klanten te communiceren. Op de evenementen werden doorgaans nieuwe producten getoond.

Intel heeft een mededeling op de IDF-site gezet, die werd opgemerkt door Anandtech. Daarin bedankt het voor 'bijna twintig jaar IDF' en verwijst het bedrijf naar publieke bronnen met informatie over zijn producten. Eerder had Intel al bekendgemaakt dat zijn evenement in China niet door zou gaan, maar nu blijkt hetzelfde te gelden voor het evenement in het Amerikaanse San Francisco. Vorig jaar toonde Intel bijvoorbeeld nog zijn Optane-ssd op het Developer Forum in China.

In een mededeling aan Anandtech laat Intel weten dat het 'in de afgelopen twee tot drie jaar sterk is veranderd van een pc-bedrijf naar een databedrijf'. Door ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie, fpga's, Optane, internet-of-things en automotive zou een evenement als het Developer Forum niet meer toereikend zijn om informatie te verspreiden. Intel zegt naar nieuwe manieren te zoeken om dit proces vorm te geven. Bijvoorbeeld aan de hand van kleinere, gespecialiseerde evenementen.

Het eerste Developer Forum werd gehouden in 1997. Er waren meestal twee evenementen per jaar, één in het voorjaar en het andere in het najaar.