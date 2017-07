Gebruikers Sony Xperia Z5 Compact klagen over slechte accuduur en trage software

Gebruikers van de Sony Xperia Z5 Compact-smartphone uit 2015 klagen dat zij de afgelopen weken te maken hebben gekregen met trage software en een snel verslechterende accuduur. Het is nog onbekend waar de problemen vandaan komen.

De Z5 Compact, die bij een release een prima accuduur had, gaat bij eigenaren zonder enig gebruik binnen vijf uur of een nacht leeg, zo zeggen zij op GoT en het forum van Sony. Waar eigenaren op het Sony-forum er vanuit gaan dat er een verband is met een recente update, blijkt op GoT dat veel gebruikers ook met oudere software last hebben van de problemen.

Behalve een veel kortere accuduur is de software ook traag geworden, waarbij het toestel volgens veel eigenaren zo goed als onbruikbaar is geworden. Zo openen apps langzaam, duurt het lang om terug te gaan naar het homescreen en verschijnen letters bij het typen pas seconden later op het scherm. De Z5 Compact is een toestel dat bij de release in 2015 high-end specificaties had, zoals de toen meest recente Snapdragon-soc van Qualcomm.

Sony ondersteunt het anderhalf jaar oude toestel nog actief. Behalve een update naar Android 7.0 zijn er ook updates naar 7.1 gekomen. Tweakers heeft geprobeerd om een reactie van de fabrikant te krijgen op de vraag of het probleem bekend is, maar dat is tot op heden niet gelukt.