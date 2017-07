Apple voegt mogelijk functie toe om schermopnames van iPhones te livestreamen

Apple voegt mogelijk een functie toe om schermopnames van iOS-apparaten te livestreamen. In de nieuwste bta zit een 'broadcast'-knop voor schermopnames, maar die doet momenteel nog niets. Apple heeft nog niet uitgelegd waar de knop voor dient.

In iOS 11 voegde Apple al een functie om schermopnames te maken. Die belanden standaard in de camerarol van het apparaat. In de nieuwste bèta van het besturingssysteem is daar een knop bijgekomen met het label 'start broadcast', maar die doet precies hetzelfde als de opnameknop.

The Next Web denkt dat andere apps gebruik kunnen maken van de knop om schermopnames direct te livestreamen. Hoe dat precies zou moeten werken in de uiteindelijke versie van iOS 11 is niet duidelijk.

Apple bracht woensdag de tweede publieke bèta van iOS 11 uit, naast nieuwe bèta's voor watchOS, tvOS en macOS High Sierra. De release van de nieuwe besturingssystemen vindt in het najaar plaats, maar het is nog onbekend wanneer dat precies zal zijn.

