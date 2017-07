Britse maker van dure smartphones Vertu is failliet

Vertu, een Britse fabrikant van dure smartphones, is failliet gegaan, zo melden diverse Britse media. Bij het faillissement gaan tweehonderd banen van medewerkers verloren. De eigenaar die Vertu enkele maanden geleden kocht, wil een doorstart maken met het bedrijf.

De nieuwe eigenaar had een poging gedaan om het bedrijf te redden door de prijzen van de telefoons fors te verlagen, maar dat heeft geen effect gehad, claimt zakenkrant Financial Times. De eigenaar die het bedrijf in maart kocht, houdt de rechten op de merknaam, de technologie en de patenten in eigen handen voor een eventuele doorstart.

De fabriek in het Britse Church Crookham is dichtgegaan en tweehonderd banen van medewerkers gaan verloren door het faillissement van de smartphonemaker. Vertu heeft negentien jaar bestaan en was lang onderdeel van Nokia. Het Finse bedrijf deed Vertu in 2012 van de hand, een paar jaar voordat het de eigen telefoontak verkocht.

Het was al langer bekend dat er financiële problemen waren bij Vertu. Het bedrijf bleek hoge schulden te hebben. Vertu maakt luxe smartphones, voorzien van dure materialen. Veel van de toestellen bevatten een digitaal op te roepen assistent met de naam Concierge. In tegenstelling tot veel concurrenten gaat het daarbij niet om software, maar om een persoon die gebruikers konden bellen om om bijvoorbeeld hotels of vluchten te boeken.