Google brengt vervanger voor desktopapps Drive en Photos Backup uit

Google heeft Backup & Sync uitgebracht, zijn desktopprogramma dat zowel Drive als Photos Backup vervangt. Met Backup & Sync kunnen gebruikers mappen op hun desktop synchroniseren met Googles servers om zo de bestanden altijd tot hun beschikking te hebben.

Backup & Sync laat gebruikers mappen kiezen om die te back-uppen op de server en uploadt daarna de bestanden. Wijzigingen die gebruikers aanbrengen in bestanden of nieuwe bestanden die in de mappen verschijnen, worden door het programma automatisch geüpload, zegt Google.

De release van het programma vond woensdagavond Nederlandse tijd plaats, nadat Google het eerder had uitgesteld. Het programma is bedoeld voor consumenten en ze kunnen er in theorie een back-up van het hele systeem mee maken. Drive biedt standaard 15GB opslag, waardoor dat in veel gevallen geen optie zal zijn. Wel kunnen gebruikers ervoor kiezen om bijvoorbeeld belangrijke documenten als back-up in Google Drive te zetten. Het bestaan van de dienst kwam in maart naar buiten toen sommige gebruikers hem op hun computer tegenkwamen.

Backup & Sync, of 'Back-up en synchronisatie' in het Nederlands, is te vinden op pagina's van Google Photos en Google Drive. De zoekgigant vraagt consumenten geen geld voor de installatie of het gebruik van het programma.