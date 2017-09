Desktopsoftware Google Drive is vanaf maart 2018 niet meer te gebruiken

Google stuurt de Drive-software voor Mac en pc met pensioen. In december stopt het bedrijf met de ondersteuning voor de software en vanaf maart 2018 werken de programma's helemaal niet meer. Gebruikers kunnen volgens Google overstappen op Drive File Stream en Backup & Sync.

De precieze datum waarop Google met de ondersteuning van Drive stopt is 11 december, terwijl de programma's voor pc en Mac vanaf 12 maart 2018 in het geheel niet meer te gebruiken zijn. Gebruikers van de software kunnen vanaf oktober meldingen verwachten die hen erop wijst dat Google stopt met de software. Dat meldt Google in een update over G Suite.

In juli maakte Google de dienst Backup & Sync wereldkundig, de opvolger van Drive op de desktop voor consumenten. Hiermee kunnen gebruikers mappen back-uppen en synchroniseren. De software voor Backup & Sync moet daarnaast de Photos-software voor de desktop vervangen. Voor organisaties heeft Google de dienst Drive File Stream, voor het streamen van bestanden uit Mijn Drive en Drives van teams vanaf de servers van Google. Vanaf 26 september maakt Google Drive File Stream breed beschikbaar voor gebruikers van G Suite. Drive File Stream en Backup & Sync zijn naast elkaar te gebruiken.