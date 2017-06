Google stelt release van back-uptool voor mappen op computer uit

Google heeft de desktoptool Backup & Sync uitgesteld. Met het programma kunnen gebruikers op Windows of macOS back-ups van mappen op hun computer opslaan op servers van Google. De zoekgigant heeft de release uitgesteld vanwege feedback op het programma.

De release zal nu ergens in de komende week plaatsvinden, maar Google geeft geen nauwkeurige inschatting. Een precieze reden voor het uitstel geeft de zoekgigant ook niet, maar het zegt dat het op basis van feedback bezig is om verbeteringen aan te brengen in het programma. De kalender van Google heeft de release op 12 juli staan.

Backup & Sync is een samenvoeging van de huidige Google Drive-toepassing en Google Photos Backup. Met dat laatste programma is het al mogelijk om elke map op een computer aan te wijzen om foto's te uploaden. Met Backup & Sync kan dat voor elk type bestand.

Het programma is bedoeld voor consumenten en ze kunnen er in theorie een back-up van het hele systeem mee maken. Drive heeft standaard 15GB aan opslag, waardoor dat in veel gevallen geen optie zal zijn. Wel kunnen gebruikers ervoor kiezen om bijvoorbeeld belangrijke documenten als back-up in Google Drive te zetten. Het bestaan van de dienst kwam in maart naar buiten toen sommige gebruikers de dienst op hun computer tegenkwamen.