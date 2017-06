Belgische regels voor makkelijker wisselen van internetprovider gaan maandag in

Belgische providers regelen vanaf volgende week de overstap als klanten van een andere aanbieder komen. De nieuwe Easy Switch-regels moeten de concurrentie op de markt voor vast internet vergroten en overstappen makkelijker maken.

De nieuwe provider regelt de overstap en moet de klant op de hoogte houden als het nodig is dat een technicus langskomt, zegt federaal minister Alexander de Croo. Providers mogen een tijdvak voorstellen waarin een technicus langskomt van maximaal een halve dag. Als de technicus te laat is, krijgen klanten een vergoeding van tien euro.

Het sneller en makkelijker kunnen wisselen van provider moet ervoor zorgen dat klanten dat vaker doen en daardoor concurrentie bevorderen. Momenteel is er te weinig concurrentie op de markten voor vast internet, digitale televisie en vaste telefonie, zegt de minister.

Dergelijke regels bestonden in België al langer voor mobiele telefonie. De regels voor vaste diensten gaan komende maandag in. In Nederland zijn dergelijke regels al van toepassing.