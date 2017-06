Verwijderde tweet wijst erop dat Asus op 21 september Zenfone 4 aankondigt

Een verwijderde tweet van een Duitse telecomjournalist wijst erop dat Asus de Zenfone 4 op 21 september presenteert in de Italiaanse hoofdstad Rome. De tweet toonde een afbeelding met een uitnodiging voor het evenement.

De afbeelding uit de verwijderde tweet van het Twitter-account van Roland Quandt toont een save-the-date met de camera als thema. De slogan 'Take a walk on the wide side' lijkt een woordspeling op een camera met groothoeklens te zijn. Onder meer LG bracht al enkele smartphones met een dergelijke lens uit.

De eerste Zenfone 3-telefoons kwamen in februari in de Benelux uit en de fabrikant had ze vorig jaar op de techbeurs Computex in Taiwan aangekondigd. Er zijn nog weinig geruchten over de Zenfone 4-serie, maar volgens Quandt komen er zes modellen, waaronder een Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Pro en Zenfone 4 Selfie.

Asus brengt sinds begin dit jaar telefoons uit in de Benelux en de meest recente toevoeging is de Zenfone Zoom S met grote accu, oledscherm en dubbele camera. Daarnaast moet de Zenfone AR met ondersteuning voor Google Tango en Daydream nog uitkomen en volgens Google komt dat model deze zomer beschikbaar.