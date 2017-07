CCP Games laat spelers in Eve Online zoeken naar echte exoplaneten

CCP Games, de IJslandse studio achter de ruimtegame Eve Online, heeft een nieuw deel van Project Discovery opengesteld. In deze fase van het project kunnen spelers in de game op zoek gaan naar daadwerkelijke exoplaneten en daarmee beloningen verdienen.

Om dat te bereiken, hebben spelers binnen Eve Online toegang tot meetgegevens over de helderheid van veraf gelegen sterren, die verzameld zijn door de Corot-telescoop. Deze werd in 2006 de ruimte in geschoten. Het project is een samenwerking tussen CCP Games, de universiteiten van Reykjavik en Genève, Massively Multiplayer Online Science en professor Michel Mayor.

Zo moeten spelers bijvoorbeeld lichtmetingen analyseren van een van de 160.000 sterren die door Corot in de gaten worden gehouden. Doordat de helderheid van de ster afneemt, kunnen ze een planeet identificeren die tussen de aarde en de desbetreffende ster passeert. Daartoe gebruiken ze een ingame-tool die kan verifiëren of het passeren regelmatig plaatsvindt en die variaties uit de data kan filteren.

De tool laat spelers delen van de metingen over elkaar heen leggen om herhalingen in patronen te herkennen. Als verschillende spelers, oftewel capsuleers, overeenstemming hebben bereikt, worden de gegevens naar de universiteit van Genève gestuurd voor bevestiging van de bevindingen. Er zijn verschillende beloningen te ontvangen. Spelers krijgen punten voor hun analyse, waarbij de hoeveelheid afhangt van de nauwkeurigheid. Daarmee kunnen ze dan weer virtuele voorwerpen als skins en speciale ruimteschepen ontvangen.

In de eerste fase van Project Discovery, waarin spelers afbeeldingen van menselijke cellen moesten categoriseren, kregen spelers nog beloningen in de vorm van zogenaamde Analysis Kredits. Hiervan is CCP Games nu afgestapt. Het is ook niet meer mogelijk om deel te nemen aan Phase One. Vorig jaar introduceerde de IJslandse studio gratis accounts in Eve Online, dat tot dan toe alleen met een maandelijkse bijdrage te spelen was. Dat kan nog steeds; spelers hebben dan toegang tot meer opties dan in de gratis variant. Eve Online kwam uit in 2003 en heeft sindsdien gemiddeld 37.000 spelers tegelijk online.