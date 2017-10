CCP Games werkt aan mobiele variant van Eve Online

Eve Online-maker CCP Games heeft bekendgemaakt samen met een andere partij te werken aan een mobiele variant van zijn ruimtegame. Het spel, genaamd Project Aurora, moet binnenkort in een aantal landen uitkomen. In 2018 volgt de volledige release.

De IJslandse studio heeft tijdens zijn Eve Vegas-evenement bekendgemaakt samen met PlayRaven te werken aan de nieuwe titel, die moet uitkomen op Android en iOS. Het gaat om een gratis game die zich afspeelt in het Eve-universum. Net als Eve Online is het een mmo. De game moet binnenkort in een 'klein aantal gebieden' uitkomen, waarna de volledige release volgend jaar plaatsvindt.

CCP Games-producer Sam Barton zei dat het spel een 'gecomprimeerde versie van Eve Online voor mobiele apparaten is', schrijft VentureBeat. Het zou geen verhaal hebben, maar er zouden wel verwijzingen naar de lore inzitten. Zo moeten spelers bijvoorbeeld op zoek naar bepaalde relieken. Volgens Barton was dat een bewuste keuze, omdat het moeilijker is om een verhaal te vertellen in een mobiele game.

De enorme ruimtegevechten uit Eve Online zullen niet in de game voorkomen, omdat er een limiet zit op het aantal spelers die in hetzelfde systeem aanwezig kunnen zijn. Daarmee wordt op dit moment echter nog geëxperimenteerd. Volgens Barton is de limiet bedoeld om het gevoel van anonimiteit, dat het gevolg is van de aanwezigheid van te veel spelers, terug te dringen. De game moet een scala aan spelers en niet alleen Eve Online-fans aantrekken.