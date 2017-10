Ontwikkelaar brengt Xposed voor Android Nougat uit

Ontwikkelaar rovo89 heeft een versie uitgebracht van zijn toolkit Xposed voor Android 7.0 en 7.1. Het bleek lastig om de toolkit stabiel te laten functioneren op Android Nougat, waardoor de release lang op zich liet wachten.

De belangrijkste horde voor Xposed op Android Nougat bleek de jit -compiler voor apps te zijn. In Nougat compileert het besturingssysteem delen van de code pas als gebruikers functies in apps aanroepen, in plaats van bij installatie. Daardoor duurt installatie van apps minder lang en is het 'optimaliseren van apps' bij de eerste keer starten na een update ook weg.

Rovo89 legt in een statement aan XDA-Developers uit dat hij een methode heeft ontwikkeld om de optimalisaties aan de compiler intact te houden, hoewel Xposed normaal gebruikmaakte van de oudere aot -compiler om eigen code te injecteren. Dat doet de toolkit door alle calls die de software maakt bij het compileren, te registreren. Daardoor kan Xposed alleen die calls voorkomen, waardoor een app de code van een Xposed-mod gebruikt.

Om Xposed te installeren is versie 3.1.2 van de Installer nodig. Gebruikers moeten bovendien roottoegang hebben, maar een custom rom is niet vereist. Het installatiebestand is te vinden in het XDA-topic van Xposed. Rovo89 verwacht dat de versie voor Android 8.0 veel minder werk zal zijn en dus sneller kan uitkomen.

Xposed is een plug-in-framework voor modules die geavanceerde tweaks op Android-telefoons mogelijk maken. Zo zijn er bijvoorbeeld modules om de taal per applicatie in te stellen, om thema's in te stellen in WhatsApp en om te verbergen dat een gebruiker roottoegang heeft, zodat apps die weigeren te functioneren met root, toch kunnen worden gedraaid. Er is een repository met in totaal 1122 mods beschikbaar.