Nederlandse teams blijven aan kop na tweede dag in Solar Challenge

Na afloop van de tweede dag van de World Solar Challenge, die momenteel in AustraliŽ plaatsvindt, staan in twee klassen nog steeds Nederlandse teams aan kop. In de Challenger-klasse is dat het team van de TU Delft en in de Cruiser-klasse leidt het team uit Eindhoven.

Uit de resultaten van de tweede dag blijkt verder dat Solar Team Twente op de derde plaats staat in de Challenger-klasse. Dat team stond na de eerste dag op de vierde plek en is dus een plekje geklommen. Dit in tegenstelling tot de twee andere Nederlandse teams, die ook na de eerste dag de top in hun klasse wisten te bereiken. In totaal doen 42 teams mee aan de wedstrijd, waarbij ze van Darwin naar Adelaide moeten rijden over een afstand van 3000km.

Het Delftse Nuon Solar Team heeft inmiddels een afstand van 1210km afgelegd in zijn Nuna9-voertuig en bevindt zich in Barrow Creek. De Red Shift van Solar Team Twente is daar ook, maar deed iets langer over de reis. Op de tweede plek staat momenteel het team van de Japanse Tokai-universiteit. Het Nuon-team had technische problemen, doordat naar eigen zeggen een stuk van de ophanging was afgebroken. Na een snel herstel kon het team alsnog de inmiddels door het Japanse team opgebouwde voorsprong inhalen. De voorsprong is nu 3 minuten en 20 seconden.

In de Cruiser-klasse voor praktische auto's heeft de in juni gepresenteerde Stella Vie van de TU Eindhoven momenteel een efficiëntiescore van 80. Op de tweede en derde plaats staan respectievelijk een Australisch en een Amerikaans team. Het Belgische Punch Powertrain Solar Team staat inmiddels op de vijfde plaats in het Challenger-klassement, nadat het de eerste dag op de zesde plaats was geland. Ook dit team bevindt zich in Barrow Creek.

De huidige wedstrijd kent iets andere reglementen dan vorige edities. In plaats van zes vierkante meter mogen de zonnepanelen op de auto's in de Challenger-klasse nog maar vier vierkante meter in beslag nemen. Teams moeten ook een koelsysteem inbouwen en het is niet langer toegestaan om het voertuig actief te besproeien met gedemineraliseerd water.

Hoewel de auto's minder zonnepanelen mogen bevatten, zijn de maximale afmetingen verruimd. Ontwerpen voor de Challenger- en Cruiser-klasse mogen maximaal 5 meter lang, 2,2 meter breed en 1,6 meter hoog zijn. Bij de race in 2015 was dat nog 4,5x1,8x2,2 meter.