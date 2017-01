Door Sander van Voorst, maandag 9 januari 2017 16:00, 20 reacties • Feedback

Een aantal ex-leden van het Solar Team van de Technische Universiteit Eindhoven overweegt om een commerciŽle auto uit te brengen. Als onderdeel van het team waren zij verantwoordelijk voor de Stella en Stella-Lux voertuigen, die ruimte bieden aan meerdere personen.

Zij hebben daarvoor een bedrijf opgericht onder de naam Atlas Technologies, zo laat mede-oprichter Lex Hoefsloot aan Tweakers weten. Daar werken momenteel zes mensen fulltime en vier parttime, onder andere studenten van de TU/e en ex-leden van de Stella en Stella Lux-teams.

Onderdeel van de plannen is het uitbrengen van een commerciële zonneauto, al staat dat op dit moment nog niet vast. "Het is onze missie om de wereld aan een zonneauto te helpen. Op dit moment onderzoeken wij wat de beste manier is om dat doel te bereiken", aldus Hoefsloot. "Dat kan via het fabriceren van onderdelen of het zelf uitbrengen van een auto. De uiteindelijke keuze hangt af van wat ons het snelst bij ons doel brengt." In het voorjaar wil het team meer informatie hebben over de uiteindelijke richting van het bedrijf. Het staat vast dat het maken van een auto zowel technisch als zakelijk mogelijk is.

Kiest het team voor het fabriceren van onderdelen, gaat het daarbij voornamelijk om zonnepanelen en technieken om een lichte auto te maken, aldus Hoefsloot. Zo is het team bijvoorbeeld in staat om gekromde zonnepanelen te maken die geschikt zijn voor een auto. Deze moet in de voetstappen treden van de Stella-auto's, waarvan het Solar Team in 2015 de Lux-variant presenteerde. Volgens Hoefsloot kan een Stella in Nederland ongeveer zestigduizend kilometer per jaar rijden. Doordat de gemiddelde afstand voor een Nederlander vijftienduizend kilometer per jaar is, denkt hij dat er ruimte is om de auto zwaarder en luxer te maken. Er zijn echter nog geen details over de mogelijke uitrusting te melden omdat er nog een aantal maanden nodig zijn om de uiteindelijke plannen vast te leggen.

Hoefsloot legt uit dat zonneauto's en elektrische auto's goed presteren, maar dat de overgang naar dat soort voertuigen langzaam verloopt. "In Nederland hebben wij de nodige industrie om dit soort auto's te maken, wij moeten er gewoon met zijn allen de schouders onder zetten." Dat een Chinees bedrijf, Hanergy, inmiddels een commerciële auto heeft gepresenteerd dat lijkt op het ontwerp van de Stella, ziet Hoefsloot niet als bedreiging maar als bewijs dat er inderdaad interesse in dat soort auto's is.

Met de Lux won het Solar Team in 2015 de World Solar Challenge in de Cruiser-klasse, waarin er niet puur naar de neergezette tijd maar ook naar de praktische aspecten van de auto wordt gekeken. In datzelfde jaar won het team eveneens een Crunchie-award van techblogs Venturebeat en TechCrunch voor de in 2013 gepresenteerde Stella.

De Stella Lux