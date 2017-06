Studenten TU Eindhoven presenteren vijfpersoons zonneauto Stella Vie

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben vandaag de Stella Vie onthult, een zonneauto die plaats biedt aan vijf personen. Het team gaat met deze auto in oktober deelnemen aan de World Solar Challenge in AustraliŽ.

De Stella Vie is volgens de makers efficiënter dan alle voorgaande zonnewagens. Het is ook het eerste model dat plaats biedt aan vijf personen. Voorganger Stella Lux had ruimte voor vier personen. De zonneauto heeft een maximumsnelheid van 130km/u. Verder is er technologie aan boord zoals parkeernavigatie die tijdens het parkeren rekening houdt met de stand van de zon.

Ondanks dat het nieuwe model minder zonnecellen op het dak heeft dan voorgangers, is de auto in staat om zo'n duizend kilometer te rijden op een zomerse dag in Nederland. Volgens het aangepaste wedstrijdreglement mogen de deelnemende auto's nog maar vijf vierkante meter aan zonnepanelen op het dak hebben. Met de beperking dwingt de organisatie teams om hun auto's steeds efficiënter te maken.

In oktober gaat het team van 23 studenten met de Stella Vie deelnemen aan de World Solar Challenge in Australië. De wedstrijd vindt plaats van 8 tot 16 oktober. Het team doet mee in de Cruiser Class voor praktische auto's. Deelnemende teams worden beoordeeld op technische innovatie, verbruik en het aantal personen dat vervoerd kan worden.

Het TU/e-team verdedigt haar wereldtitel in de tweejaarlijkse wedstrijd. Studententeams uit Delft en Twente doen mee aan de race in de Challenger Class, waarbij het gaat om de snelste eenpersoonsauto. Het team van de Universiteit Twente presenteerde zijn auto daarvoor eind maart.