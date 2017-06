Lenovo bevestigt komst van Retro ThinkPad-laptop

Lenovo werkt aan een laptop die eigenschappen heeft van de klassieke ThinkPad-laptops. Twee jaar geleden zei de fabrikant zo'n model te overwegen. Nu zegt de fabrikant dat het gaat om een speciaal model om het 25-jarige bestaan van ThinkPad te vieren.

Na de eerste berichten over de klassieke ThinkPad-laptop in 2015 bleef het stil rondom het project. David Hill, topman van de ontwerpafdeling van Lenovo, schrijft nu in een blog op de Lenovo-website dat de laptop er daadwerkelijk komt en dat er achter de schermen is gewerkt aan het project. Op de blog staat ook een teaserafbeelding

Hill zegt dat Lenovo bewust stil is gebleven over het project, maar dat hij nu een aantal zaken kan bevestigen. Het model zal gericht zijn op enthousiasts en superfans, die hun gedachten hebben gedeeld over hoe de laptop eruit zou moeten zien. De laptop zal veel zaken bevatten waar mensen om gevraagd hebben, zegt Hill. Zo krijgt de laptop een zwarte rubberen coating, drie TrackPoint-caps een toetsenbord "to die for".

Dinsdag sprak Lenovo in een presentatie ook over de komst van de Retro ThinkPad, maar beelden werden nog niet getoond. Wanneer de Retro ThinkPad uitkomt en wat hij gaat kosten is nog niet duidelijk. Hill verzekert wel dat de retrolaptop geen vijfduizend dollar zal kosten. Dat bedrag zou zijn genoemd in een gerucht.