Specificaties en afbeeldingen ThinkPad-jubileummodel Lenovo verschijnen online

Een Duitse site heeft informatie over de aankomende jubileumlaptop van Lenovo online gezet, waaronder afbeeldingen en specificaties. Volgens de site draagt het model de naam ThinkPad 25. Lenovo kondigde de komst ervan in juni officieel aan.

De site, WinFuture, meldt dat het uiterlijk van het model, dat ter ere van de 25e verjaardag van de ThinkPad moet uitkomen, lijkt op dat van de T470. Het beschikt over herkenbare eigenschappen, zoals de rode trackstick in het midden van het toetsenbord en een blauwe entertoets. Lenovo heeft zelf nog geen specs bekendgemaakt, maar de eerste ThinkPads werden in oktober 1992 aangekondigd. Volgens WinFuture volgt de presentatie binnenkort.

Het jubileummodel heeft een 14"-ips-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het gaat daarbij om een touchscreen, claimt de site. In het scherm is een infraroodcamera verwerkt voor aanmelding met Windows Hello en aan de rechterkant van de behuizing is een vingerafdrukscanner aanwezig. De accu van het apparaat is een exemplaar met 48 wattuur, waarmee de laptop 18 uur vooruit moet kunnen.

De laptop heeft een Intel Core i7-7500U-processor aan boord. Het gaat om een dualcore-cpu met een kloksnelheid van 2,7GHz en een turbofrequentie van 3,5GHz. Andere configuraties zijn er volgens WinFuture niet, ook niet bij andere componenten. Zo is er 16GB ddr4-geheugen aanwezig in combinatie met een 512GB-ssd. De gpu is een Nvidia 940MX met 2GB geheugen.

Op het gebied van connectiviteit beschikt de ThinkPad 25, ook wel aangeduid als T25 of 20K7, over wifi-ac en bluetooth 4.2, naast een lte-modem. Verder is er een usb-c-poort met Thunderbolt 3 -ondersteuning aanwezig, evenals drie usb 3.0-poorten, een sd-kaartlezer en een hdmi-aansluting. De laptop heeft een gewicht van iets meer dan 1,5kg en heeft een dikte van bijna 20mm.

Lenovo zei in 2015 al een retromodel te overwegen en bevestigde de komst daarvan uiteindelijk in juni van dit jaar.

Afbeeldingen via WinFuture