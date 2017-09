Rambus heeft ddr5-prototype werkend

Rambus heeft werkende dimm-prototypes gereed voor ddr5-geheugen. De fabrikant verwacht in 2019 met de productie van de volgende generatie geheugen te gaan beginnen. Met name big-data-analyse en machine learning zullen van invloed zijn op de adoptie, verwacht het bedrijf.

Details over het geheugen geeft Rambus niet. Het gaat volgens het bedrijf om bufferchipset-prototypes van server-dimms voor ddr5. Eerder maakte de Jedec-organisatie bekend dat de specificatie voor ddr5 in 2018 gereed is. In het jaar daarop verwacht Rambus de productie van het geheugen te kunnen beginnen.

Volgens EETimes is de verwachting dat ddr5 op maximale transferrates van 6,4GT/s gaat werken, voor een maximale doorvoer van theoretisch 51,2GB/s. Bij ddr4 liggen die waardes op respectievelijk 3,2GT/s en 25,6GB/s. Daarnaast moet ddr5 op een spanning van 1,1V in plaats van 1,2V werken.

Waarschijnlijk gaan eerst krachtige systemen voor de analyse van big data en machine learning over het nieuwe geheugen beschikken. Daarna volgen servers en andere systemen. Rambus denkt dat ddr5 tot 2023 dienst blijft doen, ondanks dat diverse hybride geheugentechnieken op stapel staan, zoals geheugen met nvdimm-p-interface en Intels 3D XPoint.