SK Hynix onderzoekt combineren dram met soc voor ddr6

SK Hynix overweegt om voor de ontwikkeling van ddr6 het dram te integreren in een soc-ontwerp. De ontwikkeling van de ddr5-opvolger moet over vijf of zes jaar plaatsvinden. Eerst komt ddr5, waarvan de massaproductie in 2020 begint.

Dram-onderzoeker Kim Dong-kyun noemt in een interview met The Korea Herald het combineren van dram met een soc. Het is een van de concepten voor het 'post ddr5'-tijdperk dat de geheugenfabrikant overweegt. Een andere optie is om ddr6 gewoonweg sneller te maken dan ddr5.

Concrete details over de mogelijke integratie van dram in een soc geeft de onderzoeker niet. Het wegnemen van de fysieke afstand tussen het geheugen en de cpu kan de snelheid ten goede komen. De plannen voor ddr6 bevinden zich in een vroege fase. De daadwerkelijke ontwikkeling vindt over vijf of zes jaar plaats, zegt de onderzoeker. Volgens Kim Dong-kyun heeft SK Hynix zo'n twee jaar onderzoek gedaan naar nieuwe technologie voor ddr5.

In november vorig jaar presenteerde de fabrikant de eerste ddr5-geheugenchip. Ddr5 moet sneller en zuiniger worden dan ddr4, en de verwachting is dat het in 2020 op de markt komt, als de massaproductie begint. Aanvankelijk krijgt ddr5 een doorvoersnelheid van maximaal 5200MT/s, maar in 2022 zou dat opgevoerd moeten worden tot 6400MT/s.