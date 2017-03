Door Julian Huijbregts, vrijdag 31 maart 2017 14:02, 19 reacties • Feedback

Submitter: -The_Mask-

Standaardenorganisatie Jedec maakt bekend dat in 2018 de definitieve specificaties voor ddr5 worden gepubliceerd. Het geheugen moet de bandbreedte en dichtheid van ddr4 verdubbelen. Ook moet het nieuwe geheugen makkelijker te installeren zijn.

Tijdens het Jedec Server Forum in juni zal de organisatie meer technische details over ddr5-geheugen bekendmaken aan industriepartners. De publicatie van definitieve ddr5-geheugenstandard moet in 2018 plaatsvinden. Op welk moment in het jaar dat zal zijn, zegt de organisatie nog niet.

Naast ddr5 werkt Jedec onder de noemer nvdimm -p aan een standaard voor een nieuwe vorm van de hybride geheugenmodules die dram en nandgeheugen combineren. Dit zal een uitbreiding worden van de huidige nvdimm-n-standaard. De p-variant is volgens Jedec geoptimaliseerd voor prijs, verbruik en prestaties.

Micron meldde in augustus vorig jaar al dat er gewerkt wordt aan ddr5. De geheugenfabrikant zei destijds in 2018 de eerste samples te willen maken en te verwachten dat het geheugen in 2019 in productie gaat. Een grote overstap van ddr4 naar ddr5 zou volgens Micron in 2020 volgen.